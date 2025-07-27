Овощи для ленивых: посадил и забыл до урожая

Мечтаете о свежих овощах без ежедневного ухода? Существуют культуры, которые практически не требуют внимания после посадки. Эти выносливые растения прекрасно растут сами, довольствуясь дождевой водой и минимальной заботой.

Топ-7 самых неприхотливых овощей: кабачки — растут как сорняки, требуя лишь полива в засуху; фасоль — обогащает почву азотом; ревень — многолетник, дающий урожай годами; тыква — подавляет сорняки своими листьями; лук-порей — зимует в грунте; топинамбур — растет на любых почвах; мангольд — срезай листья, и они отрастают снова. Эти культуры идеальны для занятых дачников — посадил весной, а осенью собирай урожай.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.