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27 июля 2025 в 19:07

Овощи для ленивых: посадил и забыл до урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечтаете о свежих овощах без ежедневного ухода? Существуют культуры, которые практически не требуют внимания после посадки. Эти выносливые растения прекрасно растут сами, довольствуясь дождевой водой и минимальной заботой.

Топ-7 самых неприхотливых овощей: кабачки — растут как сорняки, требуя лишь полива в засуху; фасоль — обогащает почву азотом; ревень — многолетник, дающий урожай годами; тыква — подавляет сорняки своими листьями; лук-порей — зимует в грунте; топинамбур — растет на любых почвах; мангольд — срезай листья, и они отрастают снова. Эти культуры идеальны для занятых дачников — посадил весной, а осенью собирай урожай.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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