Отварной картофель — в прошлом. Готовлю гратен по-польски с сыром и сметаной — золотистая корочка и нежная сердцевина. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного ужина, которое соберет всех за столом.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, аппетитно пузырящаяся сырная корочка, под которой скрываются нежные, тающие во рту слои картофеля, пропитанные сметанно-сливочным соусом с пикантными нотками чеснока и майорана.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 200 г сметаны, 150 мл сливок, 2 зубчика чеснока, 150 г твердого сыра, соль, черный перец, сушеный майоран, сливочное масло для смазывания. Картофель очистите и нарежьте тонкими круглыми ломтиками. Смешайте сметану со сливками, добавьте пропущенный через пресс чеснок, половину натертого сыра, соль, перец и майоран. Форму для запекания обильно смажьте сливочным маслом. Выкладывайте картофель слоями, поливая каждый соусом. Сверху равномерно распределите оставшийся сыр. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15--20 минут до образования румяной корочки. Подавайте гратен горячим.

