«Загнанные в угол крысы»: депутат про угрозы Подоляка устроить теракты в ЕС Депутат Журавлев: Подоляк угрожает Европе терактами, зная о падении интереса ЕС к Украине

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк знает, что поддержка Киева со стороны Запада слабеет, поэтому начал угрожать Европе терактами, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По мнению парламентария, представитель лидера Украины ведет себя как загнанная в угол крыса.

Истинное лицо украинских террористов, загнанных в угол крыс. Они отупели от крови и безнаказанности. Так всегда бывает — именно выращенная США «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) пришла к организации взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке. Так и Украина, там поняли, что поддержка Запада ослабевает, хотят вернуть ее любыми способами, в том числе и шантажом, обещая теракты в странах ЕС, — отметил Журавлев.

Ранее Подоляк заявил, что в Европе начнется масштабная война, если Брюссель откажется от поставок оружия Украине. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине можно прекратить немедленно, если Запад перестанет оказывать военную поддержку Киеву. Подоляк добавил, что при таком развитии событий в Европе резко увеличится количество терактов, не сообщив причин этого.