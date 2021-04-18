Отсюда не пускают, туда не принимают: как туристы из РФ отдыхают в Турции

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. В результате в республике могут застрять тысячи российских туристов.

Как заявила ранее глава Ростуризма Зарина Догузова, в Турции по линии туроператоров находятся около 50 тысяч наших соотечественников. Все организованные туристы должны планово вернуться в Россию по окончании отдыха.

Ранее в Москву ежедневно прибывали более тысячи человек, прилетевших стыковочным рейсом через Стамбул. Однако с 15 апреля этот коридор сузился. У некоторых путешественников возникли трудности при возвращении на родину.

На фоне распространения коронавируса рестораны и кафе в Турции закрылись или перешли на работу в режиме доставки. Тем туристам, кто вынужден продлить своё пребывание в республике, остаётся лишь любоваться местными достопримечательностями, гулять по набережным и ждать возвратного рейса. Но нет худа без добра — в частности, в Стамбуле есть на что посмотреть: это дворцы и мечети, узкие улочки, суда на Босфоре и памятники доосманского периода.

О том, как застрявшие российские туристы проводят время в Турции, — в фотогалерее NEWS.ru.

Кемаль Аслан/РИА Новости Кемаль Аслан/РИА Новости Кемаль Аслан/РИА Новости Личный архив Юлии Иванко Кемаль Аслан/РИА Новости Кемаль Аслан/РИА Новости Кемаль Аслан/РИА Новости tourdom.ru