Отставной офицер внешней разведки умер в Москве

https://static.news.ru/photo/39756986-9c10-11ea-8c9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный советский разведчик Эдуард Устенко скончался в Москве на 85-м году жизни, предположительно, из-за острой сердечной недостаточности.

Несколько дней назад в полицию позвонила 54-летняя женщина и заявила о смерти отца. Местный участковый прибыл на место — в многоэтажный жилой дом, расположенный на Матвеевской улице на западе столицы. Также туда приехали врачи скорой помощи, чтобы констатировать смерть мужчины.

Оказалось, что пенсионер — отставной офицер внешней разведки, который в своё время был одним из наиболее успешных советских агентов в различных англоговорящих странах, передаёт KP.RU.

Издание уточняет, что мужчина занимался разведывательной деятельностью в Австралии и Англии, а в 1971 году Устенко попал в так называемую массовую высылку шпионов, когда из Британии депортировали более 100 советских дипломатов. В 1972 году он покинул службу в третьем отделе ПГУ КГБ. В 1994 году Эдуард Устенко был помощником председателя Госдумы Ивана Рыбкина.

Ранее NEWS.ru писал, что участвовавший в холодной войне российский вице-адмирал Николай Бирилло был найден мёртвым возле магазина в Москве. Прохожие увидели тело Бирилло на Дубравной улице. Позже выяснилось, что мужчина вышел из магазина, после чего у него прихватило сердце. Сделав несколько шагов, он упал возле двери супермаркета.