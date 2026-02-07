Зимняя Олимпиада — 2026
Отправляю капусту в пакет — и в духовку! Забываю о ней, пока таймер не позовет к столу

Возьмите капусту, морковь и лук — и отправьте в духовку. Это гениально простое и необычное блюдо, где овощи томятся в собственном соку и масле, раскрывая потрясающий карамельный вкус. Получается настоящая магия: нежная, тающая во рту капуста с поджаренными краями, сладковатой морковью и ароматным луком — совсем не как при жарке или тушении.

Для приготовления вам понадобится: 600 г капусты, 1 луковица, 1 морковь, 4 ст. л. растительного масла, соль и черный перец по вкусу. Капусту нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами. В глубокой миске тщательно смешайте все овощи с маслом, солью и перцем, положите в пакет для запекания. Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте около 30–40 минут, пока овощи не станут мягкими и не приобретут аппетитные золотистые края. Готовую капусту можно подать как самостоятельный гарнир, дополнить колбасками или мясом для сытного второго блюда, а в холодном виде она станет отличной начинкой для пирожков или закуской.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

