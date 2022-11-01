Отоларинголог заявила о серьезном вреде от использования назальных спреев

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Постоянное использование назальных спреев может привести к проблемам со здоровьем, заявила NEWS.ru оториноларинголог Галина Жарова. По ее словам, если здоровый человек начнет применять сосудосуживающие назальные средства, то уже через 10-15 дней просто на просто не сможет без них жить.

В носу существуют носовые раковины, которые в свою очередь, являются кровеносными телами, состоящими из капилляров. И если, с помощью различных спреев постоянно, насильно их сужать, то они элементарно впадут в паралич и утратят былые рефлексы и функции. Так, что не пользуйтесь назальными спреями без прямого назначения лечащего врача, — заявила Жарова.

Врач и телеведущая Елена Малышева ранее рассказала о причинах, по которым человек может терять обоняние. Оказалось, что это необязательно связано с инфицированием коронавирусом — в некоторых случаях всё дело в нарушении работы мозга.

Ранее Малышева предупредила, что последствия потери обоняния, например вследствие коронавируса, могут быть трагическими. Поэтому нос нужно «тренировать». Она напомнила об инциденте, произошедшем с гимнасткой, олимпийской чемпионкой Дарьей Шкурихиной, которая из-за отсутствия обоняния после болезни не почувствовала запах дыма, когда в её квартире начался пожар.