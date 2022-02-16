Отоларинголог рассказал о неприятном последствии COVID-19

Переболевшие коронавирусом люди могут столкнуться с тем, что вкус у них до конца не восстановится, рассказал URA.RU отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он добавил, что к этому могут привести стресс и плохая диета.

Это называется инверсия вкуса или изменение вкуса. За это отвечает один из отделов участков продолговатого мозга — не только за обоняние, но и за вкусовые ощущения, вкусовые рецепторы. Если человек постоянно находится в состоянии стресса, недосыпания, неправильного питания, ничего хорошего не жди. Самое главное, если у него сильные погрешности в диете, ест острое, перчёное, солёное, горькое, кислое, кипяток, лёд, твёрдую пищу, которая механически раздражает слизистую, вкус может не восстановиться, — объяснил он.

Зайцев призвал веcти здоровый образ жизни, чтобы помочь организму восстановитьcя. По его словам, вкусовые ощущения могут прийти в норму, если отдыхать и правильно питатьcя. На это уйдёт некоторое время, добавил он.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва посоветовала пожилым людям, которые заразились «омикрон»-штаммом коронавируса и вылечились, чаще бывать на свежем воздухе и есть разнообразную пищу, чтобы исключить атрофию мышц. Она подчеркнула, что у пациентов в возрасте нередко после COVID-19 пропадают обоняние и вкус, что может привести к потере аппетита.

Также для восстановления после COVID-19 стоит уделить время физической активности и проводить не менее 40 минут в день на улице, а дома выполнять комплекс предписанных врачом упражнений.