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Отменены все рейсы из аэропортов юга России

08:45, 24 февраля 2022
Отменены все рейсы из аэропортов юга России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полёты в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи и из них приостановлены до конца 24 февраля. Под запретом находятся и полёты из ростовского аэропорта Платов, сообщает ТАСС.

Решением авиационных властей РФ полёты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа, с 04 часов 47 минут 24 февраля до 00:00 25 февраля временно приостановлены. Зона для полётов признана не безопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров, — пояснило агентство.

Отмечается, что пассажирам ближайших рейсов и встречающим россиянам рекомендовано приезжать в аэропорты после снятия ограничений. Об изменениях обещают сообщить дополнительно. Сейчас все рейсы отменены. Вопросы по обмену или возврату авиабилетов будут решать в авиакомпаниях.

Ранее стало известно, что Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолётов. Запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации. Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полётов гражданских воздушных судов.

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