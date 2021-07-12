Открывший аварийный люк самолёта пассажир объяснил свой поступок

Владимир Кузнецов, открывший накануне люк аварийного выхода самолёта в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок плохим самочувствием из-за жары. Об этом сообщил Telegram-каналу Life Shot.

Не меньше часа сидели в духоте. Работала просто общая система кондиционирования, из которой дул тёплый воздух. В салоне — эффект сауны, — заявил Кузнецов.

Он рассказал, что у людей началась паника, у стариков прихватило сердце, женщины с детьми начали кричать. Когда стало плохо ему самому, он отправился искать бортпроводника, но по дороге стал терять сознание. Уже падая, он опёрся на рычаг аварийного люка.

Кузнецов заявил, что не помнит, как было дело дальше, но он очнулся уже у открытого люка. От свежего воздуха ему стало легче, и он вернулся на место.

Пассажир подчеркнул, что злого умысла у него не было. При этом он считает, что жизнь пассажиров подверглась опасности, поскольку самолёт был изначально неисправен.

Ранее сообщалось, что Кузнецову, открывшему аварийный люк самолёта в аэропорту Шереметьево, грозит штраф в размере нескольких сотен тысяч рублей. Эксперт также предположил, что виновника инцидента внесут в чёрные списки авиаперевозчика.