Открытое горение на шахте им. Рубана ликвидировали

Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кемеровской области удалось ликвидировать, сообщил представитель экстренных служб региона, слова которого приводит РИА Новости. На текущий момент проводится проливка очага возгорания.

По состоянию на 06:00 мск понедельника открытое горение ликвидировано. Проводится проливка участка № 519, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что очаг находится на глубине около 80 метров. К ликвидации последствий ЧП привлекались 53 человека и восемь единиц техники.

ЧП на шахте имени Рубана произошло 19 декабря. Под землёй находились 128 рабочих. Шахтёров поднимали наверх через аварийный выход. На месте работают 24 горноспасателя. При этом номинально в смене числились 140 горняков. К счастью, их оказалось меньше заявленного показателя.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать окислительные процессы в угольном пласте, которые привели к нагреванию угля. По данному факту прокуратура организовала проверку. Губернатор Сергей Цивилёв заявил. что шахтёры не вернутся к работе в данной шахте, пока пожар не будет окончательно ликвидирован.