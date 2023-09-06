Открытие памятника Шатунову в Москве: как выглядит, почему не было артистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника певцу Юрию Шатунову состоялось на могиле исполнителя на Троекуровском кладбище в день его 50-летия. Почему российские артисты проигнорировали мероприятие?

Как выглядит памятник Шатунову

Скульптура сделана из бронзы и находится на гранитном постаменте. Шатунов запечатлен в момент выступления на сцене с микрофоном. На основании статуи написаны имя и фамилия артиста, обозначены годы его жизни и подпись. Памятник открыла скульптор Виктория Тищенко, после чего был произведен обряд освящения.

Тищенко рассказала, что при работе над памятником акцентировала внимание на внутренней красоте певца и намеренно избегала дополнительных атрибутов.

«Образ простого парня. Русского, доброго, светлого. Не хотелось никаких нагромождений лишних, потому что его простота, народность не нуждается в каких-то дополнительных элементах», — сказала скульптор.

Почему на памятнике не изображены розы

Вдова Юрия Шатунова Светлана сообщила, что на стадии выбора эскиза памятника была отвергнута идея с розами, которые могли бы стать отсылкой к одной из композиций артиста.

«Пусть у Юры на могиле всегда будут живые белые розы или ромашки, он их тоже любил. У него даже песня есть „Ромашки“, которую он выпустил 10 лет назад. Юра любил полевые цветы», — сказала она Aif.ru.

Вдова музыканта также отказалась от идеи запечатлеть Шатунова с поднятой вверх правой рукой — так он заканчивал свои концерты. По мнению Светланы, такой жест не уместен на кладбище.

Кто пришел на церемонию открытия памятника Шатунову

К могиле исполнителя пришло несколько сотен человек. Церемонию открытия в присутствии охраны посетили вдова артиста с детьми, а также режиссер Александр Игудин, который долгое время сотрудничал с Шатуновым.

«Юра научил нас всех любить жизнь через свои песни. Сегодняшний день я расцениваю как праздник. Потому что сегодня день его рождения. Он многое успел, оставил много прекрасных песен и подарил жизнь двоим замечательным детям. Он очень скептически относился при жизни к любым своим изображениям, но думается, что памятник ему бы понравился», — сказал режиссер.

На Троекуровское кладбище также приехали поклонники исполнителя. Руководитель фан-клуба «Май Шатунов» Елена Лойко рассказала NEWS.ru, что фанаты солиста группы «Ласковый май» какое-то время надеялись, что сообщения о его смерти не соответствуют действительности, но сейчас достойно хранят память о кумире.

По ее словам, у почитателей Шатунова много лет существует определенная традиция празднования дня рождения певца. И этот год не станет исключением.

«Пойдем на Красную площадь и на Арбат, потому что Юра говорил в своих интервью, что мечтал отмечать свой день рождения на Красной площади, и в 2018 году отмечал, а теперь отмечают поклонники», — сообщила Лойко.

Одна из поклонниц захотела «оживить легенду» и пришла на церемонию открытия памятника с самодельной 3D-моделью куклы.

«Это Юрий Васильевич Шатунов. Моя работа. 3D-модель, робот. Мне захотелось его снова оживить, эту легенду, так, чтобы людям было весело с ним жить, как будто он не умирал», — заявила девушка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер Александр Игудин на открытии памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер Александр Игудин на открытии памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Супруга Юрия Шатунова Светлана (в центре) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Супруга Юрия Шатунова Светлана (в центре) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Скульптор памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Виктория Тищенко на открытии памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Скульптор памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Виктория Тищенко на открытии памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Почему артисты не пришли на открытие памятника Шатунову

Поклонники артиста обратили внимание, что на открытие памятника не пришли коллеги Юрия Шатунова. Один из фанатов предположил, что это связано с завистью.

«Наверное, не любят, завидуют, что у Юрочки такая народная любовь, как ни у кого», — отметил мужчина.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин также не появился на церемонии, рассказала NEWS.ru посетительница Троекуровского кладбища. Она считает, что на это повлияли судебные тяжбы между основателем группы и певцом.

«Не ожидала, что приедет или не приедет Андрей Разин. Он с ним судился», — сказала поклонница.

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