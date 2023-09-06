Открытие памятника певцу Юрию Шатунову состоялось на могиле исполнителя на Троекуровском кладбище в день его 50-летия. Почему российские артисты проигнорировали мероприятие?
Как выглядит памятник Шатунову
Скульптура сделана из бронзы и находится на гранитном постаменте. Шатунов запечатлен в момент выступления на сцене с микрофоном. На основании статуи написаны имя и фамилия артиста, обозначены годы его жизни и подпись. Памятник открыла скульптор Виктория Тищенко, после чего был произведен обряд освящения.
Тищенко рассказала, что при работе над памятником акцентировала внимание на внутренней красоте певца и намеренно избегала дополнительных атрибутов.
«Образ простого парня. Русского, доброго, светлого. Не хотелось никаких нагромождений лишних, потому что его простота, народность не нуждается в каких-то дополнительных элементах», — сказала скульптор.
Почему на памятнике не изображены розы
Вдова Юрия Шатунова Светлана сообщила, что на стадии выбора эскиза памятника была отвергнута идея с розами, которые могли бы стать отсылкой к одной из композиций артиста.
«Пусть у Юры на могиле всегда будут живые белые розы или ромашки, он их тоже любил. У него даже песня есть „Ромашки“, которую он выпустил 10 лет назад. Юра любил полевые цветы», — сказала она Aif.ru.
Вдова музыканта также отказалась от идеи запечатлеть Шатунова с поднятой вверх правой рукой — так он заканчивал свои концерты. По мнению Светланы, такой жест не уместен на кладбище.
Кто пришел на церемонию открытия памятника Шатунову
К могиле исполнителя пришло несколько сотен человек. Церемонию открытия в присутствии охраны посетили вдова артиста с детьми, а также режиссер Александр Игудин, который долгое время сотрудничал с Шатуновым.
«Юра научил нас всех любить жизнь через свои песни. Сегодняшний день я расцениваю как праздник. Потому что сегодня день его рождения. Он многое успел, оставил много прекрасных песен и подарил жизнь двоим замечательным детям. Он очень скептически относился при жизни к любым своим изображениям, но думается, что памятник ему бы понравился», — сказал режиссер.
На Троекуровское кладбище также приехали поклонники исполнителя. Руководитель фан-клуба «Май Шатунов» Елена Лойко рассказала NEWS.ru, что фанаты солиста группы «Ласковый май» какое-то время надеялись, что сообщения о его смерти не соответствуют действительности, но сейчас достойно хранят память о кумире.
По ее словам, у почитателей Шатунова много лет существует определенная традиция празднования дня рождения певца. И этот год не станет исключением.
«Пойдем на Красную площадь и на Арбат, потому что Юра говорил в своих интервью, что мечтал отмечать свой день рождения на Красной площади, и в 2018 году отмечал, а теперь отмечают поклонники», — сообщила Лойко.
Одна из поклонниц захотела «оживить легенду» и пришла на церемонию открытия памятника с самодельной 3D-моделью куклы.
«Это Юрий Васильевич Шатунов. Моя работа. 3D-модель, робот. Мне захотелось его снова оживить, эту легенду, так, чтобы людям было весело с ним жить, как будто он не умирал», — заявила девушка.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Александр Игудин на открытии памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Скульптор памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Виктория Тищенко на открытии памятника на его могиле на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище
Почему артисты не пришли на открытие памятника Шатунову
Поклонники артиста обратили внимание, что на открытие памятника не пришли коллеги Юрия Шатунова. Один из фанатов предположил, что это связано с завистью.
«Наверное, не любят, завидуют, что у Юрочки такая народная любовь, как ни у кого», — отметил мужчина.
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин также не появился на церемонии, рассказала NEWS.ru посетительница Троекуровского кладбища. Она считает, что на это повлияли судебные тяжбы между основателем группы и певцом.
«Не ожидала, что приедет или не приедет Андрей Разин. Он с ним судился», — сказала поклонница.
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