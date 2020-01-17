https://static.news.ru/photo/78e388ce-39ea-11ea-8f81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Учащиеся центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров, открывшие околоземный астероид, планируют продолжать занятия астрономией.

По словам 15-летнего Максима Эксюзяна, он испытал «очень сильные и разные» эмоции после обнаружения небесного тела. Он надеется на то, что ему удастся совершить подобное открытие ещё раз.

Похожее настроение у 14-летней Василисы Рязанцевой и 12-летней Полины Синявской. Последней открытие доставило особую радость, поскольку астрономией она занимается только первый год.

Теперь я хочу открыть что-то ещё, не только астероид, — приводит слова девочки РИА Новости.

Московские школьники обнаружили ранее неизвестное небесное тело в рамках международной кампании по поиску астероидов, проходившей с 20 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Оно получило обозначение VGDP154. Авторы программы подтвердили, что открытый школьниками объект не относится к искусственным спутникам.

Как писал NEWS.ru, в России может появиться собственная программа по поиску астероидов. К ней планируется привлечь учеников специализированных центров и кружков.