Новый мир: эксперты озвучили последствия глобального отключения соцсетей

Социальные сети, которые начали активно развиваться лишь в начале 2000-х, уже плотно успели войти в жизнь россиян. Некоторым даже страшно представить, что будет, если они исчезнут. Аналогичная ситуация произошла с социальной сетью Parler, которая объединила сторонников Дональда Трампа. От сотрудничества с сервисом отказались такие компании, как Apple, Google и Amazon. Как изменится современный социум, если заблокированными окажутся все популярные соцсети, — в материале NEWS.ru.

На сегодняшний день мир без онлайн-платформ невозможен, считает социальный психолог Наиля Бирарова. Всё дело в том, что большая часть знакомств в современном мире формируются именно в соцсетях. Там же происходит и дальнейшее укрепление социальных связей — как с обычными знакомыми, так и с коллегами по работе.

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Такой формат общения занимает минимум времени, пояснил эксперт в разговоре с NEWS.ru. Это особо актуально при нынешнем темпе жизни россиян. А знакомства и переговоры в реальной жизни требуют от человека слишком много личностных ресурсов — моральных, физических, временных и финансовых.

Регулярно соцсетями пользуется около 80% населения России. Без них людей ждёт разрушение многих социальных связей. В частности, на работе. Это может негативно сказаться на процессе подготовки тех или иных совместных проектов. Ведь людям проще работать с теми, кого они хорошо знают — как минимум следят за их жизнью в социальных сетях. Сегодня мир без онлайн-платформ невозможен, так как подавляющей части населения они дают возможность развиваться, самореализовываться, налаживать коммуникации и вести переговоры. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Депрессия и алкоголизм

Отключение известных онлайн-платформ может повлечь за собой снижение доходов у значительной части населения и в результате привести к массовым затяжным депрессиям у россиян и даже алкогольным запоям. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Наталья Малышева.

Всё дело в том, что сегодня многие зарабатывают деньги при помощи блога и рекламы в социальных сетях, а также пиарят или ведут на онлайн-платформах свой бизнес. При этом некоторые люди вложили немало денег на раскрутку личного аккаунта или даже взяли для этой цели кредит.

Кроме того, онлайн-платформы многим заменили реальную жизнь, поясняет Малышева. Зачастую люди хранят там воспоминания о важных для них событиях — фотографии и видео. Некоторые ведут в социальных сетях подобие дневника, в который записывают свои эмоции и впечатления. Для многих потерять такой ценный жизненный архив сродни катастрофе, отмечает психолог.

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Впасть в глубокую депрессию также может пласт одиноких людей. Особенно в период пандемии, когда они проводят много времени дома и как никогда нуждаются в ощущении причастности к социуму. При этом сложнее всего адаптироваться к блокировке социальных сетей будет детям, отмечает Малышева.

Современное поколение не знает жизни без социальных сетей. Сегодня дети практически не общаются вживую и зачастую мониторят социальные сети, даже сидя на лавочке с друзьями. Их увлечение нередко поддерживают и взрослые. На известных онлайн-платформах уже зарегистрированы даже возрастные учителя школ. Наталья Малышева психолог психолог

Укрепление института семьи и улучшение психического здоровья нации

Несмотря на то что многим будет тяжело привыкнуть к жизни без соцсетей, блокировка известных онлайн-платформ приведёт к улучшению психического здоровья нации. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала психолог Надежда Акимова.

Через некоторое время дети и подростки свыкнутся с новой реальностью и начнут чаще встречаться вживую. Кроме того, у них появится больше свободного времени для игр, чтения книг и походов в кино, отмечает специалист.

Социализация важна для человека начиная с четырёх лет. Она формирует навыки построения взаимоотношений. В подростковом возрасте они окончательно закрепляются и остаются на всю жизнь. Живые встречи со сверстниками помогают «тренировать» навык прямого общения, который в будущем пригодится на работе и в собственной семье, где отношения нужно выстраивать не только с партнёром, но и с ребёнком. Надежда Акимова психолог психолог

При глобальной блокировке социальных сетей люди начнут уделять больше времени своей второй половинке. Пары начнут больше общаться друг с другом и решать конфликтные ситуации через прямое общение, а не убегать от проблем в онлайн, поясняет Акимова. В глобальном смысле это поможет укрепить институт семьи, возродить семейные ценности и, возможно, даже снизить долю разводов.

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Отключение известных онлайн-платформ также повысит производительность труда работников офиса, считает специалист. Всё дело в том, что они перестанут отвлекаться на новые посты друзей и забивать себе голову ненужной информацией.

Многие россияне без соцсетей избавятся от синдрома упущенной выгоды, отмечает Акимова. Люди, которые им страдают, переживают из-за навязчивого ощущения, что они живут куда менее полноценной жизнью, чем окружающие. Такое состояние провоцирует просмотр социальных сетей знакомых, которые заполнены фотографиями и зачастую преувеличенными историями об интересной или роскошной жизни.

В случае блокировки известных онлайн-платформ многие люди перестанут гнаться за навязанными стандартами, поясняет социальный психолог. У них снизится тревожность, повысится самооценка и качество сна. При отключении социальных сетей можно ожидать улучшения психического здоровья нации, подытожила Акимова.