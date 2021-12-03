Отказ от проверки QR-кодов при продаже авиабилетов назвали разумным

Многие россияне покупают авиабилеты заранее, поэтому решение об отказе от проверки QR-кодов при продаже можно назвать вполне разумным, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его мнению, было бы неправильным не давать людям возможность приобретать билеты, зная, что при регистрации они обязаны предъявить сертификат, пишет «360».

Многие граждане приобретают билеты заранее и совершенно точно не могут переболеть, получить медотвод или пройти вакцинацию. Поэтому было бы неправильно не давать людям возможность приобретать билеты, но при этом люди будут знать, что при регистрации они обязаны предъявлять сертификат, — пояснил Зотов.

Он уточнил, что важно сохранить перечень категорий граждан, которые могут купить билет без соответствующего сертификата. Например, те, кто следует на лечение и обратно или на похороны близкого родственника. Сюда же можно отнести лиц с ограниченными возможностями и их сопровождающих, считает Зотов.

Ранее Минтранс скорректировал позицию о необходимости проверки QR-кодов, указывающих на вакцинацию авиапассажиров от коронавируса. Сертификат придётся предъявлять лишь перед регистрацией на рейс.