Отец сбившей трёх детей девушки рассказал о причинах ДТП

Отец девушки, сбившей трёх детей на улице Авиаторов в столице, рассказал «Москве 24» свою версию случившегося.

По словам Эдуарда Башкирова, его дочь никогда не выпивает, к тому же телефон у неё всегда лежит в сумке. Он считает, что причинами трагедии стали неопытность и яркое солнце.

Я когда звоню, она никогда не берёт трубку, когда за рулём. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность и не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю. Я проанализировал, — рассказал мужчина.

Он добавил, что сейчас Валерия находится в тяжёлом состоянии, принимает таблетки и уже обратилась за помощью к психологу.

Авария произошла 16 июля на юго-западе Москвы. Башкирова, управляя автомобилем Mazda, на пешеходном переходе сбила трёх детей, а также зацепила их мать и бабушку. Виновница ДТП заявила, что в момент ДТП «сидела в телефоне». Двое из сбитых детей скончались от полученных травм.