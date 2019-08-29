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Отец погибшей в Турции девочки намерен полететь в Россию тем же рейсом, которым отправят тело его дочери. По его словам, это может произойти уже в пятницу 30 августа.

Завтра в 23 часа она летает домой из Антальи. Если остались места на этом рейсе, то мы полетим всей семьёй, — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее РЕН ТВ отмечал, что отправка тела может быть задержана из-за национального праздника в Турции, где 30 августа никто не будет работать.

Несчастный случай в отеле «Санхилл» произошёл 18 августа. 12-летнюю девочку затянуло в трубу бассейна во время купания. Впоследствии девочка перенесла операцию и несколько клинических смертей. Все последующие дни она находилась в коме и скончалась 28 августа.

Как писал News.ru, посольство и генеральное консульство России в Анталье готовы оказать семье девочки необходимое содействие. В дипмиссии подчеркнули, что «российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования» обстоятельств трагедии, а также выразили надежду на то, что виновные понесут наказание.