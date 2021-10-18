Отец напавшего на школу под Пермью рассказал, где тот научился стрелять

Подросток, устроивший стрельбу в школе в посёлке Сарс Пермского края, ходил на стрельбище с отцом. Об этом рассказал сам отец 12-летнего мальчика телеканалу «360». Мужчина подтвердил, что ружьё для нападения школьник взял из его сейфа.

Мы с ним на стрельбище вместе ездили, на карьер. Он умеет стрелять, — рассказал отец.

Он добавил, что не ожидал подобного, сын никогда не жаловался на происходящее в школе. Отец предположил, что подросток мог переживать из-за конфликта родителей: они живут отдельно, отец работает в Челябинске. Агрессии в поведении сына мужчина не замечал.

Школьник пришёл в учебное заведение с «Сайгой». Он выстрелил в потолок, затем директор увела его в свой кабинет и убедила отдать оружие. СМИ удалось восстановить полную хронологию событий.

Подросток объяснил свой поступок травлей со стороны одноклассников. Он якобы хотел разобраться с девочкой из своего класса. По свидетельствам очевидцев, во время инцидента мальчик вёл себя неадекватно, говорил, что руководствуется «указаниями Бога».

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Расследование ведётся по статьям 293 УК РФ (халатность) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).