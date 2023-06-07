Стало известно, как отреагировали родные Сапеги на ее помилование Отчим Сапеги заявил, что ее помилование стало полной неожиданностью для семьи

Фото: П/с губернатора Приморского края/ТАСС

София Сапега

Известие о том, что осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега была помилована, стало полной неожиданностью для всей ее семьи, признался в беседе с ТАСС отчим девушки Сергей Дудич. Он поблагодарил от лица всех родных президента республики Александра Лукашенко и губернатора Приморского края Олега Кожемяко за оказанную помощь.

Мы узнали об этом только что, нам даже трудно это осознать. У нас должно было состояться с ней свидание. Нас переполняет чувство благодарности белорусскому президенту, а также губернатору Приморского края, — сказал отчим Сапеги.

Мать девушки Анна Дудич также поблагодарила в интервью RT всех причастных к освобождению ее дочери, включая Лукашенко, Кожемяко и журналистов, которые следили в течение двух лет за судьбой Софьи Сапеги и «не остались равнодушными».

Всем вам огромное человеческое спасибо. И низкий поклон, — сказала она.

Указ о помиловании россиянки Лукашенко подписал 7 июня. По словам Кожемяко, незадолго до этого он лично обращался с к президенту Белоруссии с просьбой освободить Сапегу.

6 мая 2022 года Гродненский областной суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы за ведение Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где были размещены персональные данные силовиков, прокуроров, судей и других госслужащих.

Незадолго до этого экс-возлюбленный Сапеги, бывший оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич также был помилован Лукашенко. Это произошло через несколько дней после того, как суд в Минске приговорил его к восьми годам колонии за организацию беспорядков и нарушение общественного порядка.