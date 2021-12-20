Отца напавшего на врача в Ижевске мальчика арестовали

Отца мальчика, напавшего с ножом на врача в Ижевске, арестовали на два месяца. Ранее стало известно, что именно он сказал сыну ранить медика. Сам доктор находится в стабильном состоянии — его уже прооперировали, пишет Mash.

Заведующий инфекционным отделением 3-й горбольницы 70-летний Василий Батуев признаётся, что даже не заметил, как его ранили. Он принимал пациентов в момент, когда пришли отец с мальчиком, заявив, что у подростка поднялась температура. По словам медика, он начал оказывать им помощь, однако в приёмное отделение привезли пациента в более тяжёлом состоянии, из-за чего Батуев и отвлёкся, посоветовав отцу мальчика отправить сына на сдачу анализов.

Такой расклад мужчине не понравился, из-за чего он ударил врача по лицу. Сотрудники больницы попытались вывести его из отделения. Тогда он попросил ребёнка ударить врача ножом. После третьего ранения подростка остановили.

Я не почувствовал даже. Там же полно народу было, про кровь врач скорой помощи сказал, — рассказал сам Батуев.

На текущий момент угрозы его жизни и здоровью нет.

Ранее продюсер Мурад Оганесян напал с ножом на врача стоматологической клиники в Ясном проезде в Москве. Стоматолог был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позже нападавший сам явился в отдел полиции и заявил, что причиной стал не устроивший его результат лечения зубов. Впоследствии стало известно, что 41-летний потерпевший скончался в больнице, поэтому в дальнейшем действия напавшего будут квалифицироваться как убийство.