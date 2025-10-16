Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:08

От старой доски до вечного покрытия: древний метод обработки древесины, который превзойдет дорогие пропитки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Деревянные полы можно защитить без химических составов. Существует проверенный способ обработки досок с помощью всего двух компонентов — газовой горелки и льняного масла.

Сначала доски тщательно высушивают для устойчивости, а затем аккуратно обжигают пламенем на расстоянии сантиметра от поверхности, добиваясь легкого обугливания.

После обжига дерево покрывают горячим льняным маслом в несколько слоев, давая каждому впитаться. Масло заполняет поры и образует защитную пленку, а обожженный слой усиливает эффект.

Такая обработка делает древесину устойчивой к влаге, солнечным лучам и гниению. Напольное покрытие прослужит долгие годы, сохраняя привлекательный вид.

