От любви до ненависти: как менялось отношение Барбары Брыльской к России

Фото: В. Алисов/РИА Новости

Актриса Барбара Брыльска во время съемок художественного фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Полька Барбара Брыльска после роли Нади в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» стала одной из самых любимых актрис в СССР. За что артистка благодарила советских зрителей и как изменилось ее отношение к россиянам?

Как Брыльска благодарила русских за славу

Брыльска считала, что фильм режиссера Эльдара Рязанова оценили во многих странах, потому что в него «была вложена русская душа». Слова актрисы в личном Дзен-канале вспомнил артист балета Николай Цискаридзе.

«Зрители полюбили пани Барбару, и она отвечала нам взаимностью: «Я люблю весь российский народ. И готова ссориться с теми, кто его не любит». Она сказала и другие, дорогие нам слова: «Только вы, русские, знаете, в чем тайна этого фильма. Это ваша душа. Характер вашего народа. Рязанов попал в десятку», — напомнил Цискаридзе.

Польская актриса признавалась, что благодаря съемкам в советском кино ее стали узнавать на улицах.

«Вот тогда я поняла, что такое слава и какая она сладкая. Ни один фильм, в котором я снималась — а я много снималась, 60 ролей у меня, из которых 50 — главные, — не дал мне столько, сколько „Ирония судьбы“», — говорила Брыльска.

Как Брыльска зарабатывала в России

Актриса Валентина Талызина работала с Барбарой Брыльской на съемках фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». По словам артистки, тогда польская актриса не до конца понимала, куда она приехала и какую роль играет. Бывая в Москве, Брыльска пыталась заработать на продаже польских вещей.

«Помню, она приезжала и привозила сюда целыми кипами лифчики, трусики, чулки. И одна ассистентка это все продавала. Я не покупала принципиально. Выручала она деньги за всю эту продажу, а потом ехала в комиссионный магазин, покупала картины русских художников и увозила их в Польшу... Она и потом очень много приезжала и зарабатывала здесь, точно называла сумму в долларах, которую ей платили здесь», — рассказала Талызина в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Дочь актера Георгия Буркова Мария рассказала о воспоминаниях отца о работе Барбары Брыльской в фильме Рязанова. По словам женщины, польская актриса никогда не отказывалась от возможности заработать на российском зрителе и приезжала на гастроли даже на пару дней.

«За соболями она ездила в Россию. Она просто знала, что настолько любим этот фильм и ее героиня, что ее звали хоть на пару дней, но уезжала отсюда так, что потом год ей можно было не работать», — отметила дочь Буркова.

Барбара Брыльска спустя годы снялась в таких российских фильмах, как «Даун Хаус», «Казус Белли», продолжение «Иронии судьбы» и «Адмирал».

Как Брыльска встала на сторону украинцев

Около 10 лет артистка не снимается в кино, но активно участвует в телевизионных передачах, в том числе на Украине. Там она была судьей на шоу «Народная звезда» и на протяжении пяти лет снималась в юмористической программе «Вечерний Киев». В 2014 году Брыльска подписала открытое письмо в поддержку Украины.

Польская актриса около года не комментировала спецоперацию. Она прервала молчание, когда узнала, что театр «Современник» снял с репертуара спектакли с актрисой Лией Ахеджаковой. Тогда Барбара Брыльска раскритиковала жизнь в России и заявила, что ее коллеге нужно покинуть родину, иначе ей «не дадут жизни эти проклятые Богом люди».

«Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», — заявила полька.

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