14 августа 2025 в 10:04

Осужденный на 17 лет бывший зам Герасимова попросился на СВО

Осужденный генерал Арсланов прошел медкомиссию для участия в СВО

Халил Арсланов, 2020 год Халил Арсланов, 2020 год Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС России Халил Арсланов, осужденный за мошенничество при закупке техники для Главного управления связи, изъявил желание отправиться в зону проведения специальной военной операции, передает «Коммерсант». По словам генерал-полковника, его место на фронте, а не в следственном изоляторе.

Во время боевых действий мое место на передовой, а не в СИЗО, — заявил он через своего представителя.

Как уточняет издание, Арсланов прошел медицинское обследование в СИЗО «Матросская Тишина» и направил заявление на заключение контракта. Ему 61 год, что соответствует предельному возрасту для высших офицеров.

Ранее гарнизонный военный суд лишил Арсланова звания и военных наград. Кроме того, его оштрафовали на 24,5 млн рублей и приговорили к 17 годам лишения свободы.

До этого его признали виновным в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Приговор вынесен по статьям 159 и 290 УК РФ. Арсланов должен был отбывать наказание в колонии строгого режима.

