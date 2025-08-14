Осужденный на 17 лет бывший зам Герасимова попросился на СВО

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС России Халил Арсланов, осужденный за мошенничество при закупке техники для Главного управления связи, изъявил желание отправиться в зону проведения специальной военной операции, передает «Коммерсант». По словам генерал-полковника, его место на фронте, а не в следственном изоляторе.

Во время боевых действий мое место на передовой, а не в СИЗО, — заявил он через своего представителя.

Как уточняет издание, Арсланов прошел медицинское обследование в СИЗО «Матросская Тишина» и направил заявление на заключение контракта. Ему 61 год, что соответствует предельному возрасту для высших офицеров.

Ранее гарнизонный военный суд лишил Арсланова звания и военных наград. Кроме того, его оштрафовали на 24,5 млн рублей и приговорили к 17 годам лишения свободы.

До этого его признали виновным в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Приговор вынесен по статьям 159 и 290 УК РФ. Арсланов должен был отбывать наказание в колонии строгого режима.