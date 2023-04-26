«Осторожно, Москва»: москвича с пороком сердца отправили на срочную службу

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что 26 апреля военный комиссариат Перовского района Москвы признал годным и выдал повестку на прохождение военной службы 22-летнему Владимиру Арбузову, имеющему порок сердца. Юрист Илья Гусаков, представляющий интересы призывника, пояснил каналу, что Арбузов явился в военкомат в день своего рождения и намеревался предоставить все имеющиеся у него медицинские документы, освобождающие от военной службы. Как утверждает юрист, повестку молодому человеку выдали в 12:00, но с требованием явиться в тот же день в 07:00.

У призывника имеется ряд заболеваний, препятствующих прохождению военной службы. Во-первых, это гипертоническая болезнь. Во-вторых, пролапс митрального клапана. И втретьих, эссенциальная гипертензия. Со всеми этими болезнями он наблюдается у своего лечащего врача, — рассказал Гусаков.

Представитель Арбузова подал заявление в суд на призывную комиссию и военкомат, требуя признать призыв незаконным, но суд не принял никаких защитных мер для гражданина, передает канал.

Как утверждает Гусаков, местонахождение призывника сейчас неизвестно. После того как он оказался в военкомате, связь с ним пропала, говорится в публикации.

Ранее военный комиссар столицы полковник Максим Локтев заявлял, что место жительства призывников в Москве станут определять с помощью городской системы видеонаблюдения. Локтев пояснил, что основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, в связи с чем молодым людям просто не удается вручить повестку.