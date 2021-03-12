Оставить сотрудников на удалёнке хотят 85% компаний в России

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Удалённый формат работы после окончания пандемии коронавируса планируют сохранить 85% компаний, арендующих офисы.

Согласно данным компании CBRE, которая провела опрос среди поставщиков товаров повседневного спроса (FMCG), участников IT-отрасли, ретейлеров, фармацевтических компаний и других, сокращение затрат на аренду офисов связано с оптимизацией расходов из-за кризиса. Так, 64% предприятий намерены сократить площади помещений в ближайшие два-три года. По мнению экспертов, это может привести к высвобождению 30–40% помещений или сдаче их в субаренду, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что удалёнку испытали на себе рядовые россияне и работодатели, которые поняли: не всё так страшно, как кажется на первый взгляд. Вместе с тем сейчас наблюдается общая тенденция на возвращение сотрудников в офисы — в Москве на дистанте остались лишь около 1 млн человек. Но, по мнению экспертов, дистанционная работа будет востребована и после эпохи пандемии. Эксперты рассказали, что будет с теми, кому вернуться на работу всё же придётся.