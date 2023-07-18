Остановилось колесо обозрения, залило веранды: фото после ливня в Москве 18 июля за 40-50 минут выпало более четверти месячной нормы осадков

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Последствия ливня в Москве

Во вторник, 18 июля в Москве из-за сильного ливня затопило несколько улиц. По словам синоптиков, в некоторых районах города за 40-50 минут выпало более четверти месячной нормы осадков, которая составляет для июля 90 мм. Наиболее интенсивный дождь прошел в ЦАО, СВАО и САО.

Как рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, после дождя в столице похолодает. «Изменения погоды будут действительно сильные. Осадки продолжатся в ночь и на следующий день, также после дождей будет резкое похолодание в столице», — подчеркнул Шувалов.

Из-за сильного ливня и грозы вместе с людьми остановилось самое большое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы». Также сообщается, что вода попала и на станции столичного метрополитена. В МЧС призывают граждан быть осторожнее: не скрываться от непогоды под деревьями и не парковать машины около шатких конструкций. Дожди продолжатся.

Последствия ливня в Москве — в фотогалерее NEWS.ru