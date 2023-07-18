Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании после грозы Метеоролог Шувалов заявил, что после грозы 18 июля в Москве резко похолодает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Москву надвигается сильная гроза со шквалистым ветром, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он отметил, что дождь начнется в 16–18 часов и продолжится до завтрашнего дня. По его словам, после непогоды в столице резко похолодает.

Дождь начнется в четыре — шесть часов вечера, местами выпадет до 20 мм осадков. Так что сильных катаклизмов не произойдет, но изменения погоды будут действительно сильные. Осадки продолжатся в ночь и на следующий день, также после дождей будет резкое похолодание в столице, — рассказал Шувалов.

Кроме того, он посоветовал не парковать авто под деревьями, так как их может повалить штормовой ветер.

Ранее Шувалов предупреждал москвичей о контрастной погоде 18 июля. Он прогнозировал сильные дожди с грозами и шквалистым ветром.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что россиянам не стоит опасаться аномальной жары до 50 градусов в России, так как над Средиземным морем установился циклон «Харон». По его словам, прогнозирующийся «тепловой взрыв» в Европе не имеет отношения к РФ.