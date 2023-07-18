Вильфанд оценил вероятность жары до 50 градусов в России Вильфанд: угрожающий Европе «тепловой взрыв» не дойдет до России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россиянам не стоит опасаться аномальной жары до 50 градусов в России, так как циклон «Харон» установился над Средиземным морем, заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, прогнозирующийся «тепловой взрыв» в Европе не имеет отношения к РФ.

Циклон «Харон» установился над Средиземным морем, жаркие воздушные массы переносятся из Сахары, поэтому такая жара на юге Европы — до 47–50 градусов. Там будет ситуация, как у нас в 2010 году. К России никакого отношения это не имеет. Так что не нужно опасаться, по крайней мере ближайшую неделю такого не будет, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что на европейской части России, от Северо-Западного федерального округа до Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, температура будет ниже нормы на один-три градуса.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб сообщило, что температура воздуха в Европе может достигнуть рекордно высоких значений из-за «теплового взрыва» в пустыне Сахара, Синоптики предупреждают, что особенно жаркая погода установится на итальянской Сардинии, где воздух прогреется до 50 градусов. Власти стран Евросоюза предупредили граждан о повышенной угрозе лесных пожаров и о возможных нарушениях в работе энергетической инфраструктуры.