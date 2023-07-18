Европе предрекли рекордную жару в июле из-за «теплового взрыва» Европе грозит жара до 50 градусов из-за «теплового взрыва» в Сахаре

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Температура воздуха в Европе может достигнуть рекордно высоких значений из-за «теплового взрыва» в пустыне Сахара, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб. Синоптики предупреждают, что особенно жаркая погода установится на итальянской Сардинии, где воздух прогреется до 50 градусов.

Новая погодная система, получившая название «Харон» <...>, может поднять температуру до 50 градусов на итальянском острове Сардиния к среде. Предыдущий рекорд был установлен в Сицилии два года назад — 48,8 градуса, — говорится в публикации.

В настоящее время жаркие погодные условия наблюдаются в Риме, Афинах, а также в Мадриде. Власти стран Евросоюза предупредили граждан о повышенной угрозе лесных пожаров и о возможных нарушениях в работе энергетической инфраструктуры. Отмечается, что аномальное потепление также прогнозируется в Германии и странах Северной Америки.

Прошедший июнь ранее был признан синоптиками самым жарким месяцем в Европе за всю историю метеорологических наблюдений. Рекордно высокая температура усугубляется лесными пожарами и предупреждениями о грозовом фронте. Отмечается, что из-за жары выходят из строя испанские электросети.