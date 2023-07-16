Европейцы пережили рекордную жару Bloomberg: июнь в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений

Фото: TomÃ�S Moy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Июнь стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в Европе. Такие данные метеорологов приводит агентство Bloomberg. При этом экстремальная жара продолжает сохраняться на большей части южной Европы, в Италии и Испании температура воздуха может превышать отметку плюс 40 градусов.

Также сообщается, что рекордная температура воздуха усугубляется лесными пожарами и предупреждениями о грозовом фронте. В Испании лесной пожар стал причиной эвакуации 500 жителей острова Ла-Пальма. В то же время температура воздуха в Мадриде превысила отметку плюс 35 градусов. Из-за жары начинают выходить из строя электросети.

В ближайшее время понижения температуры не предвидится. Более того, на следующей неделе волна тепла из Южной Африки должна еще больше повысить температуру в южной и центральной Европе. Немецкие метеорологи предупредили, что в восточных и южных регионах страны температура поднимется до плюс 38 градусов.

Также экстремальные температурные показатели сохраняются в Северной Америке. В Канаде в этой связи площадь пожаров превысила рекордные значения и в настоящее время составляет более 10 млн гектар. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1991 году, он составил 7,1 гектара.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что дневные температуры на Урале, которые держались на уровне плюс 40 градусов в течение нескольких дней, на следующей неделе понизятся сразу на 15 градусов. Он отметил, что на смену «несусветной жаре» придет заметное похолодание и погода придет в норму.