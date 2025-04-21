Осталась еда после Пасхи? Превращаем ее в 3 вкусных блюда за 15 минут

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После Пасхи часто остаются куличи, яйца, мясные и сырные нарезки. Не спешите выбрасывать — из всего этого можно приготовить вкусные вторичные блюда. Такой подход не только экономит, но и помогает избежать пищевых отходов.

Из оставшихся яиц легко сделать салат — добавьте зелень, немного майонеза и свежих овощей. Также яйца можно нафаршировать сыром, чесноком или паштетом — получится отличная закуска.

Куличи легко превратить в десерт. Поджарьте ломтики на сковороде с маслом и посыпьте сахаром с корицей — получится хрустящий сладкий тост. Или приготовьте из них запеканку, залив молочно-яичной смесью.

Мясные нарезки можно пустить на горячие бутерброды или добавить в омлет. Остатки сыра — в сырники или запеканку. А если осталась пасха, сделайте из неё кремовый десерт с фруктами.

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