Основателя компании Petropavlovsk приговорили к 5,5 года колонии

Фото: Новосильцев Артур/Р/АГН «Москва»

Павел Масловский

Басманный суд Москвы приговорил основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского к 5,5 года лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах, передает корреспондент РБК из здания суда. Бизнесмена признали виновным в хищении 99,3 млн рублей у АО «Покровский рудник». Также его обязали выплатить всю сумму компании. Масловский свою вину не признал.

По данным РБК, бывшего главу Petropavlovsk арестовали после жалобы члена совета директоров компании Максима Харина, который по совместительству является представителем организации «Южуралзолото». Он заявил, что сын Масловского, Алексей, продал здание «Покровскому руднику» за 218,4 млн рублей. По его словам, рыночная стоимость строения была заметно ниже. Также он подчеркнул, что здание было основным активом компании Petropavlovsk.

Представитель «Покровского рудника» в свою очередь заявил, что сделка была совершена в 2018 году. Тогда ее проверяли ведущие аудиторы российских и зарубежных компаний.

Адвокат Масловского заявил, что стороной обвинения не был доказан факт совершения мошенничества. По его словам, желание получить выгоду у его подзащитного не характеризует сделку как преступную.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании ОПС и хищении 11 млрд рублей. Его брат, экс-сенатор и бывший совладелец компании Магомед Магомедов, осужден на 18 лет колонии строгого режима. Каждый из них оштрафован на 2,5 млн рублей. Также были удовлетворены иски к другим фигурантам дела на 3,6 млрд рублей. Деньги должны быть взысканы со всех подсудимых из их арестованного имущества.