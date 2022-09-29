Основателя движения «Лев Против» заметили на границе с Грузией

Фото: mikhaillazutin/vk.com

Михаил Лазутин

Блогера и основателя движения «Лев Против» Михаила Лазутина заметили на границе с Грузией, передает Telegram-канал «360». Лазутин вместе с другими выезжающими из страны стоит в очереди на пересечение границы.

Блогер известен своей борьбой против употребления спиртного в общественных местах. Он записывал ролики, в которых вместе с командой требовал от случайных прохожих выбрасывать алкоголь, иногда это приводило к конфликтам.

Ранее блогер Юрий Хованский подтвердил свой отъезд из России в Сербию. Он отметил, что сумел получить загранпаспорт, действие которого ранее было приостановлено из-за уголовного дела. 20 июля адвокат Хованского Павел Чиков сообщил, что 2-й Западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении блогера. Его обвиняли в публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК). 9 сентября стало известно, что Росфинмониторинг исключил блогера из реестра экстремистов и террористов.

Между тем глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что у страны нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам. По его словам, российские граждане всегда приезжали и будут приезжать в Грузию.