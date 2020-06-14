Оскорбившего ветеранов Киркорова вызвали на День ВДВ в парк Горького

Союз десантников РФ не на шутку разозлился из-за очередного скандального видео поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова. Ветераны подписали обращение к Минкультуры с требованием удалить ролик из соцсетей, а в группе «Ветераны ВДВ и спецназа» во «ВКонтакте» Филиппа Бедросовича предлагают «десантировать без парашюта» и приглашают на День ВДВ в парк Горького для «откровенного разговора».
Участники боевых действий шокированы мерзкой выходкой артиста и сочли, что он надругался над их священными символами, которыми являются тельняшка и берет, и не собираются мириться с отвратительным поведением артиста.
Ветераны ВДВ полностью поддерживают позицию генерала Владимира Шаманова и считают, что высказывания Киркорова являются недопустимыми, циничными и не мужскими. Мы требуем от Киркорова удалить все видеоролики из социальных сетей, а также рекомендуем Министерству культуры РФ дать оценку «творчеству» Киркорова, — отмечается в заявлении, которое приводит «Экспресс газета».
Киркоров в новом ролике примерил на себя образ безработного актёра, которому якобы предложили сыграть десантника-гея.
Свою подпись под заявлением поставили также герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, полковники Виктор Юрьев и Юрий Беляцкий и многие другие. Кроме того, клип Киркорова подвергся осуждению и со стороны организаций «Боевое братство» и «Российский союз ветеранов Афганистана» в Пермском крае.
Как писал NEWS.ru, ранее автор скандального ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ.