Оскорбившего ветеранов Киркорова вызвали на День ВДВ в парк Горького

https://static.news.ru/photo/5d18439e-ae68-11ea-89a6-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Союз десантников РФ не на шутку разозлился из-за очередного скандального видео поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова. Ветераны подписали обращение к Минкультуры с требованием удалить ролик из соцсетей, а в группе «Ветераны ВДВ и спецназа» во «ВКонтакте» Филиппа Бедросовича предлагают «десантировать без парашюта» и приглашают на День ВДВ в парк Горького для «откровенного разговора».

Участники боевых действий шокированы мерзкой выходкой артиста и сочли, что он надругался над их священными символами, которыми являются тельняшка и берет, и не собираются мириться с отвратительным поведением артиста.

Ветераны ВДВ полностью поддерживают позицию генерала Владимира Шаманова и считают, что высказывания Киркорова являются недопустимыми, циничными и не мужскими. Мы требуем от Киркорова удалить все видеоролики из социальных сетей, а также рекомендуем Министерству культуры РФ дать оценку «творчеству» Киркорова, — отмечается в заявлении, которое приводит «Экспресс газета».

Киркоров в новом ролике примерил на себя образ безработного актёра, которому якобы предложили сыграть десантника-гея.

Свою подпись под заявлением поставили также герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, полковники Виктор Юрьев и Юрий Беляцкий и многие другие. Кроме того, клип Киркорова подвергся осуждению и со стороны организаций «Боевое братство» и «Российский союз ветеранов Афганистана» в Пермском крае.

Как писал NEWS.ru, ранее автор скандального ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ.