Организатора восхождения на Эльбрус задержали по делу о гибели альпинистов

В Кабардино-Балкарии задержан организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек. Следователи намерены добиваться его ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления СКР.

Организатор восхождения задержан. Его уже допросили, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.

По сведениям издание kurer-sreda.ru, речь идёт о старшем гиде и владельце компании «Эльбрус — восхождение» Денисе Алимове. По его словам, он может быть отправлен в СИЗО или под домашний арест.

24 сентября группа из 19 альпинистов, находившихся на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров попросила МЧС о помощи. Спасателям удалось выручить из беды 14 человек, пятеро погибли. Спасённые получили обморожения и переломы. В больницу в Нальчике были доставлены 11 человек, из которых семерых через некоторое время выписали. По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело.

Один из альпинистов рассказал, что гид бросил их группу и сбежал. В результате люди заблудились. Ситуацию усугубило то, что один из них сломал ногу.

В связи с произошедшим власти Кабардино-Балкарии обсудят законодательное ужесточение требований к правилам восхождений в горы. Будут выработаны предложения по повышению безопасности туристов.