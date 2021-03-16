Организатор блокады Крыма пожалел о реакции мира на его присоединение

https://static.news.ru/photo/211c8cca-867a-11eb-a1ae-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В день возвращения Крымского полуострова в состав России один из лидеров запрещённой в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» и 77-летний депутат Верховной рады Мустафа Джемилев вспомнил о неожиданной реакции других государств на события 2014 года.

Думал, что реакция мира будет другой, она должна была быть очень жёсткой, но, к сожалению, этого не произошло, — заявил Джемилев, слова которого приводит турецкое агентство Anadolu.

При этом один из организаторов продовольственной блокады полуострова отметил, что не ожидал, что Крым останется российским спустя семь лет. Джемилев также оценил политику Кремля в регионе. Он считает, что российские власти специально направляют в Крым жителей других районов страны, чтобы потом иметь возможность повлиять на Украину.

Если даже России придётся покинуть Крым, она оставит там своё население. Россия привозит своих людей, чтобы влиять на политику Украины, — уверен украинский депутат.

В 2015 году Джемилев вместе с другими лидерами «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефатом Чубаровым и Ленуром Ислямовым организовали так называемую продовольственную блокаду полуострова. При поддержке боевиков запрещённой в России группировки «Правый сектор» они блокировали въезд грузовиков с украинскими продуктами.

Джемилев в начале марта заявил, что Крым освободят от «оккупации» к 2034 году. Таким образом он прокомментировал запрет до 2034 года на въезд в Россию, где его считают организатором продовольственной блокады Крыма. Он пояснил, что в силу возраста этот запрет не имеет для него значения.

NEWS.ru писал, что украинские власти не инвестировали в развитие Крыма, так как знали, что рано или поздно полуостров присоединится к России. Такое мнение высказал глава крымского заксобрания Владимир Константинов.