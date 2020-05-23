Опубликовавшие фото нацистов в «Бессмертном полку» раскаялись в содеянном

https://static.news.ru/photo/32742832-9d07-11ea-ae1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Перми и Казани Даниил Шестаков и Мухаммед Эль-Айюби, опубликовавшие на сайте акции «Бессмертный полк» фото Адольфа Гитлера и изменника Родины генерала Власова, раскаялись в содеянном.

Шестаков назвал свой поступок «не очень оригинальной и неумной шуткой». Эль-Айюби, в свою очередь, пояснил, что фото Гитлера опубликовал будучи пьяным и попросил прощения у организаторов акции, ветеранов и всех, кого оскорбил своим поступком, сообщает СКР.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статье о реабилитации нацизма (ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). В ведомстве отметили, что ранее оба уже привлекались к уголовной ответственности за угрозу убийством и кражу.

Ранее NEWS.ru писал, что аналогичное обвинение предъявлено жителю Волгограда Денису Воронцову. Он опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото руководителя гестапо Генриха Мюллера.