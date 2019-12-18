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В 2019 году в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) было зарегистрировано более 8,7 тысячи новых населённых пунктов. Среди них немало деревень, получивших оригинальные названия.

Больше всего необычных названий оказалось в Ярославской области. Там официально обрели границы деревни Выдры, Гологузово, Негодяйка, Чёрный Враг, Красный Слон, Верхний Жар и Нижний Жар.

В Саратовской области появились сёла Сёстры, Колено и Горячка. Реестр также пополнили деревни Непременная Лудзя в Удмуртии, Барабан в Пермском крае и село Передняя Бырка в Забайкальском крае, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столичный ЗАГС перечислил самые популярные имена, которыми родители называли детей в этом году. Самыми необычными стали Добрыня, Хабиб, Ричард, Лев, Александр Поль, Огнеслав, Цезарь.