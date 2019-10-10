https://static.news.ru/photo/50586770-eb21-11e9-8994-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Zaitceva/Russian Look/Global Look Press

Столичный ЗАГС перечислил самые популярные имена, которыми родители называли детей в этом году. Самыми необычными стали Добрыня, Хабиб, Ричард, Лев, Александр Поль, Огнеслав, Цезарь.

Девочек называли Лукерьями, Евфросиньями. Одних только Добрынь в Москве родились 34 малыша, Хабибов — 26, а среди женских имён самым популярным стало Есения — так назвали 315 малышек, сообщается на сайте правительства Москвы.

Самыми популярными именами по-прежнему остаются Александр и София, Мария и Максим. Новорожденных часто называют Михаилами, Иванами, Артёмами, Дмитриями, Даниилами, Марками, Матвеями. Девочкам чаще всего дают имена Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.

Хабибами мальчиков называют в честь известного российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, защитившего титул чемпиона UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легком весе. Россиянин одержал 28 побед и ни одного поражения.

Ранее News.ru сообщал, что суд французского города Дижон постановил вынести запрет родителям, которые хотели назвать младенца Джихад. По мнению судьи, такое имя может навредить ребёнку, так как вызывает негативные ассоциации в обществе.