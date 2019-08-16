https://static.news.ru/photo/5f663496-c019-11e9-9778-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот vk.com/mil

Уникальные кадры первых испытаний боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник» появились в Сети. Их опубликовало Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как беспилотник взлетает с аэродрома. В полёте его сопровождает истребитель Су-30СМ. «Охотник» создан на основе аэродинамической схемы «летающее крыло» с применением специальных радиопоглощающих материалов и покрытий. Аппарат практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения, что делает его незаменимым для ведения разведки на большом удалении от аэродромов базирования.

Ранее News.ru писал, что масштабный макет беспилотника вертикального взлёта массой семь тонн впервые будет продемонстрирован на авиакосмическом салоне МАКС-2019. В подмосковном Жуковском его покажет группа «Кронштадт», которая специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоёмкой продукции.