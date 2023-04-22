Опубликовано фото Пескова-младшего в зоне СВО Военкор Косарев показал фото Пескова-младшего в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Роман Косарев опубликовал в Telegram фото, на котором, предположительно, изображен сын замглавы администрации президента России Дмитрия Пескова 33-летний Николай. На снимке мужчина предстал в военной форме и с закрытым лицом, в руке у него автомат. Военкор рассказал, что Песков-младший помогал детям, пострадавшим в результате боев.

Несколько слов про моего друга и брата Николая Пескова. То, что он защищал нашу с вами Родину в рядах ЧВК «Вагнер», я знал уже давно. <...> За девять лет агрессии Украины против людей Донбасса Николай Песков был одним из самых активных моих соратников в деле помощи детям, пострадавшим от военных действий! Спасибо тебе за все, дорогой! И до скорой встречи! — написал Косарев.

По словам военкора, он давно хотел сообщить об участии Пескова-младшего в боевых действиях, поскольку «люди с хорошими лицами и другие недопредатели нашей страны поливали его семью помоями». Он поблагодарил предпринимателя Евгения Пригожина за то, что тот обнародовал информацию об участии сына Пескова в спецоперации.

Ранее Пригожин рассказал, что Николай Песков проходил службу в ЧВК «Вагнер». Он отметил, что сын пресс-секретаря президента РФ «абсолютно нормально» служил артиллеристом.

Позднее сам Николай раскрыл подробности своего участия в военной операции. По его словам, он сменил фамилию, чтобы его не узнали. Он не стал говорить о том, какие задачи выполнял в зоне СВО. При этом Песков-младший отметил, что был награжден медалью «За отвагу» «за определенный боевой подвиг».