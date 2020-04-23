Опубликована заключительная серия первого сезона «Простоквашино»

«Союзмультфильм» выпустил заключительную серию первого сезона мультсериала «Простоквашино». В этой ленте пёс Шарик впервые заговорит голосом актёра Павла Деревянко.
Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
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Как рассказал сам актёр, герой Шарика ему близок, поскольку в детстве он много времени проводил в деревне.
В моём характере и характере Шарика есть общие черты: простота и даже наивность в хорошем смысле этого слова, — отметил Деревянко.
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Лидерами стали «Простоквашино» и «Оранжевая корова». Общее число просмотров серий и сборников на YouTube-канале студии о жителях знаменитой деревни составило около пяти миллионов, а о корове — свыше двух миллионов.
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