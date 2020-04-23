Опубликована заключительная серия первого сезона «Простоквашино»

https://static.news.ru/photo/1cc0b216-85f7-11ea-ab16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

«Союзмультфильм» выпустил заключительную серию первого сезона мультсериала «Простоквашино». В этой ленте пёс Шарик впервые заговорит голосом актёра Павла Деревянко.

Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Ранее Шарика озвучивал музыкант Гарик Сукачёв. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма», в следующем сезоне Сукачёва заменит Павел Деревянко.

Как рассказал сам актёр, герой Шарика ему близок, поскольку в детстве он много времени проводил в деревне.

В моём характере и характере Шарика есть общие черты: простота и даже наивность в хорошем смысле этого слова, — отметил Деревянко.

Ранее NEWS.ru писал, что киностудия «Союзмультфильм» рассказала, какие мультики чаще всего смотрят россияне во время карантина по коронавирусу.

Лидерами стали «Простоквашино» и «Оранжевая корова». Общее число просмотров серий и сборников на YouTube-канале студии о жителях знаменитой деревни составило около пяти миллионов, а о корове — свыше двух миллионов.