«Оптимистично»: экономист оценил прогноз Кудрина о тяжёлых для России годах Экономист Надоршин назвал прогноз Кудрина о тяжёлых для России годах «достаточно оптимистичным»

Алексей Кудрин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Ввиду высокой инфляции в 20,7% по базовому прогнозу Минэкономразвития, велика вероятность достижения Россией полного экономического спада и депрессивного состояния экономики — стагфляции, заявил экономист Евгений Надоршин в беседе с NEWS.ru. Он со назвал прогноз председателя Счётной палаты Алексея Кудрина о «сложных полутора-двух годах» достаточно оптимистичным.

Тут скорее вызывает вопросы инфляция двадцать второго года, если она столь высока то это означает, что у нас не временный инфляционный шок, а велика вероятность того, что у нас полноценная стагфляция и в ситуации когда инфляция к концу 2022 года задержится на уровне двадцати процентов, то ожидать ее снижения в 2023 году достаточно оптимистично, — заявил он.

Так, по данным Минэкономразвития, спад российской экономики в 2022 году составит 8,8%, а инфляция по базовому прогнозу — 20,7%, а в 2023 — более 6%. По мнению Надоршина, шанс на инфляцию в районе 6% есть в случае значительного снижения темпов инфляции уже к концу 2022 года.

По моим прогнозам в этом году инфляция будет на уровне пятнадцати процентов, а в следующем 2023 ожидаю инфляцию меньше трех процентов, дело в том, что весь накопленный стресс похоже уже в ценах и мы даже можем ожидать снижение цен по ряду направлений уже к концу 2022 года, — добавил эксперт.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания Совета законодателей отметил, что российская экономика переживает непростой период, поэтому в ближайшие полтора-два года РФ будет находиться в очень сложной ситуации. Он добавил, что властям важно оценить свои силы, задачи и ресурсы.