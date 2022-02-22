Россиянки рассказали, где работают самые красивые мужчины

Самые привлекательные мужчины, по версии россиянок, работают в нефтегазовой сфере, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Так считают 31% опрошенных. Второе и третье место заняли специалисты IT и промышленности, передаёт РИА Новости.

Ещё 25% российских женщин выразили мнение, что в сфере производства и промышленности также можно найти привлекательных представителей мужского пола. 20% жительниц РФ отметили сферу банков и финансов как наиболее подходящую для поиска подходящего мужчины.

Закрывает пятёрку лидеров медицина — там работают самые привлекательные мужчины по мнению 17% опрошенных жительниц России. Ещё по 15% отметили сферу строительства, а также транспорта и логистики, — говорится в опросе.

Также сервис провёл исследование среди россиян, у которых нет второй половинки, и выяснил, в какой сфере работает больше всего неженатых мужчин.

Отрасль производства и промышленности назвало большинство — 17% опрошенных. На втором месте работники в сфере транспорта и логистики — 9%, 8% — в строительстве, 5% — в IT или банках, 4% — в отрасли медицины, а 1% — в сфере нефти и газа.

Ранее сообщалось, что треть россиян (33%) придерживается мнения, что поздравлять не служивших в армии коллег с 23 февраля не нужно, а 49% считают, что факт прохождения армейской службы не имеет значения. При этом поздравлять всех без исключения мужчин с 23 февраля принято в 81% российских компаний.