Опрос: россияне не одинаково оценивают работу специалистов разного пола

https://static.news.ru/photo/d897b8cc-0266-11eb-92f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Россияне по-разному оценивают качество работы специалистов из разных гендерно-возрастных групп.

Об этом говорят результаты опроса, проведённого экспертами «Яндекс.Услуг». Согласно им, принадлежность специалистов различных сфер к той или иной гендерно-возрастной группе напрямую влияет на то, как граждане оценивают качество их работы.

Так, в специальностях, связанных с ремонтом и грузоперевозками, 90% работников — мужчины. Зачастую пользователи отзываются о них, используя такие выражения, как «без накруток», «культурно», «без нареканий», «толково» и «адекватно».

В сферах, связанных с образованием и красотой, большинство позиций занимают женщины. Так представители этого пола составляют 98% всех мастеров по маникюру и 88% репетиторов по русскому языку. Здесь наиболее распространёнными являются такие отзывы, как «безболезненно», «мило», «умница», «с любовью», «чутко».

В исследовании отмечается, что даже внутри одной специальности мужчины и женщины удостаиваются похвал за совершенно разные качества. Так психологов-мужчин часто хвалят за ум и вежливость, а их коллег-женщин — за бережное отношение и внимательность.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исследователи провели опрос, целью которого было выяснить, каким действующим политикам доверяют жители России, относящиеся к разным поколениям.