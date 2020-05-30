Четверть россиян осведомлены о соцпоправках, которые вынесут на голосование

https://static.news.ru/photo/e009fb40-a278-11ea-a533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверть жителей России знают, какие именно социальные поправки в Конституцию РФ будут вынесены на общероссийское голосование.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМом. Согласно ему о соцпоправках знают 26% россиян, 25% осведомлены о поправках по государственному устройству, передаёт РИА Новости.

Также исследование показало, что 13% респондентов знают о поправках в области внешней политики, в том числе о территориальной целостности, невозможности отторжения территории и приоритете законодательства РФ над международным. Ещё 10% осведомлены о поправках по защите животных, 8% — о государствообразующем народе, 7% — о победе СССР в Великой Отечественной войне, 6% — о защите природы и 5% знают о поправках касательно брака. Опрос, кроме того, показал, что о голосовании по поправкам в основной закон РФ знают 93% россиян.

Ранее NEWS.ru писал о том, что поправки к Конституции РФ, принятые Госдумой и Советом Федерации, фактически уже нашли своё отражение в указах и законах президента Владимира Путина, которые направлены на поддержку бизнеса и населения. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основном законе Павел Крашенинников.