Опрос показал отношение россиян к Путину

Президент России Владимир Путин работает на своём посту хорошо, считают больше половины россиян (60%). Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

Респондентам предложили ответить на вопрос, как Путин работает на своём посту. 60% считают, что скорее хорошо, 25% полагают, что скорее плохо, а 15% затруднились ответить, сообщили в фонде.

Кроме того, 55% россиян доверяют президенту, 34% — скорее не доверяют. 11% не смогли ответить на этот вопрос.

Отмечается, что за год отношение россиян к работе Путина почти не изменилось. Так, 19 июля 2020 года 63% респондентов заявляли, что глава государства хорошо работает на своём посту.

При этом поддерживают «Единую Россию» больше 30% россиян, КПРФ — 11%, ЛДПР — 10%, а партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,8%.

В марте 2021 года социологи зафиксировали рекордное падение рейтинга партии «Единая Россия». За неё готовы проголосовать 27% россиян, что является минимальным значением за последние пять лет.