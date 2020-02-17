https://static.news.ru/photo/111e289a-522a-11ea-b77c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты ВЦИОМ провели опрос, в ходе которого выяснилось, что большая часть россиян считает себя добрыми людьми. Утвердительно (с разной степенью уверенности) на соответствующий вопрос ответили 76% респондентов.

В первую очередь сотрудники ВЦИОМ спросили у россиян — каким, по их мнению, должен быть по-настоящему добрый человек? Многие (28%) заявили, что таковым является тот, кто готов помочь и поддержать нуждающегося. Другие (27%) назвали добрым человека отзывчивого и неравнодушного к другим. Также среди качеств положительной персоны респонденты назвали любовь к людям, умение совершать хорошие дела и говорить правду.

По сообщению от ВЦИОМ, 76% россиян считают себя добрыми с разной степенью уверенности. Чаще так о себе думают женщины (82%), молодые люди 25-34 лет (82%) и респонденты среднего возраста 35-44 лет (81%). Кроме того, как показал опрос, 75% респондентов считают добрыми людьми своё окружение.

Как ранее писал NEWS.ru, ВЦИОМ провёл опрос на тему социальной активности россиян.

Выяснилось, что каждый пятый россиянин не ходит в гости и не приглашает к себе. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга оказалось 26%, которые за шесть месяцев ни разу не принимали гостей у себя.