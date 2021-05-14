Определено число россиян, готовых к отключению Интернета

https://static.news.ru/photo/71a1c2da-3e57-11ea-a049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России полностью отказаться от Интернета готовы 12% граждан. Ещё 31% готовы частично ограничить его использование. Результаты опроса банка «Открытие» приводит РИА Новости.

Не готовы отказаться от использования Интернета ни в каких объёмах 58% респондентов, поскольку считают его обязательной частью своей жизни. Самый высокий процент таких граждан в Сибири (63%), Приволжье и Московском регионе (по 61%).

Меньше всего любителей Интернета проживает в Южном федеральном округе, там о невозможности отказа заявили 45% опрошенных.

О том, что реальная жизнь всё же интереснее виртуальной и последняя не может её заменить, заявили 62% участников опроса. Больше всего любителей реального мира на Северном Кавказе — 70% и на Урале — 69%. А вот на Дальнем Востоке таковых только 48%.

Одинаково интересны реальность и виртуальность для 34% граждан. За виртуальную реальность взамен обычной выступают 4% участников опроса.

Ранее стало известно, что 20% граждан России готовы поставить прививку от коронавируса только в том случае, если это будет условием их выезда за рубеж.