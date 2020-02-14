https://static.news.ru/photo/acc0e4a0-4fea-11ea-8bef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию прошёл в Москве без происшествий и задержаний. Участие в нём приняли порядка двухсот человек.

Собравшие на Суворовской площади выразили несогласие с форматом предстоящего голосования по изменениям в главный закон страны. По их мнению, наиболее демократичной формой является именно референдум, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Некоторые предлагали собственные поправки. Так, руководитель оргкомитета Национальной демократической партии Надежда Шалимова заявила, что Конституция в нынешнем виде морально устарела.

Упоминание русского народа как основополагающего в России обязательно должно содержаться в преамбуле Конституции. <...> Конституция должна быть направлена на воссоединение русского народа, — высказала мнение она.

Звучали также призывы к объединению оппозиционных сил. К этому, в частности, призвал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

В единстве наша сила. Это известный тезис, но он сегодня крайне важен, потому что грядут серьёзные события. Те же выборы, как к ним не относись, но мы должны в них активнейшим образом участвовать. Сейчас [президент России Владимир] Путин будет в своих интересах Думу большими полномочиями наделять. Так мы этим должны воспользоваться. Это должен быть наш бой за будущее России, — призвал оппозиционер.

Часть митингующих считают, что менять нужно не главный закон страны, а политиков во власти. Некоторые и вовсе предположили, что президент — ненастоящий. По их мнению, его могли подменить двойником.

Ранее NEWS.ru писал, что акция была согласована московскими властями.